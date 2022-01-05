«С удовольствием смотрю плохие фильмы»: блогер BadComedian о новогодних выходных

В этот раз блогеру BadComedian, более известному как Евгений Баженов, довелось встретить Новый год в такой спокойной обстановке, какой не было уже долгое время. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам кинообозреватель.

Собеседник поделился с изданием подробностями, как именно он встретил 2022-й год.

«Отлично отметили с друзьями. Очень мило, мирно, спокойно. Одно из самых спокойных празднований Нового года за долгое время», — рассказал блогер.

Евгений Баженов также отметил, что оставшийся позади праздник дает возможность заняться вполне обыденными делами. Так, например, можно навести порядок после работы над новым кинообзором.

«Убираю все после съемок», — пояснил собеседник ФАН.

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Кроме того, собеседник отметил, что несмотря на праздничные выходные он все равно уделяет время своему основному ремеслу.

«Все равно смотрю плохие фильмы. Никуда без этого. Отдых отдыхом, а все равно хочется что-то связное делать. Я не связываю себя какими-то обязательствами, но уже смотрю плохие фильмы и получаю от этого удовольствие», — подытожил кинообозреватель.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН рассказал о том, как встретил этот Новый год. По его словам, праздник он отметил в кругу семьи.