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В Москве усилили меры охраны у здания посольства Казахстана на Чистопрудном бульваре

Общество
В Москве усилили меры охраны у здания посольства Казахстана на Чистопрудном бульваре
pixabay.com

Москва, 5 января. Меры охраны решили усилить у здания диппредставительства Казахстана на Чистопрудном бульваре в Москве на фоне протестов.

Сейчас у здания посольства сохраняется спокойная обстановка, а по периметру дежурят сотрудники правоохранительных органов. Также отмечается, что диппредставительство закрыто до 10 января из-за новогодних праздников.

Массовые беспорядки продолжаются в Казахстане уже четвертый день. Силовики продолжают операцию по обеспечению правопорядка, а местных жителей просят воздержаться от посещения общественных мест.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал сложившуюся в республике ситуацию. Он подчеркнул, что страна не обращалась за поддержкой к Москве.

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Казахстан москва диппредставительство
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