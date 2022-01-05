Власти Рио-де-Жанейро отменили карнавал из-за штамма «Омикрон»

Бразилиа, 5 января. Власти Рио-де-Жанейро отменили уличные шествия и вечеринки во время карнавального сезона по причине роста числа заражений из-за распространения штамма «Омикрон». Об этом сообщает мэр города Эдуарду Паис.

Prefeito do RJ anuncia o cancelamento do carnaval de rua na cidade. Desfile na Sapucaí está mantido.@eduardopaes disse que decisão foi tomada pela impossibilidade de controle sanitário.



Blocos estudam locais alternativos onde seja possível exigir testagem e passaporte vacinal. pic.twitter.com/URIMensIOS — Metrópoles (@Metropoles) January 4, 2022

При этом, в отличие от прошлого года, власти решили разрешить проведение основного парада при участии знаменитых школ самбы, за которым зрители будут наблюдать с самбадрома Маркес ди Сапукаи. В целях предотвращения всплеска заражений в ходе выступлений участники должны будут соблюдать строгие санитарные нормы.

Мэр Рио-де-Жанейро объявил о данном решении после встречи с представителями органов здравоохранения. Он отметил, что власти города отменяют уличные мероприятия, так как карнавал может привлечь сотни тысяч туристов.

«Сама природа уличного карнавала, из-за своего демократического характера, делает невозможным любую форму контроля», — подчеркнул Паис.

Другие столицы бразильских штатов также отменяют карнавальные гуляния. На прошлой неделе власти северо-восточного города Сальвадор сообщили о введении ограничений. Мэрия Белу-Оризонти, столицы Минас-Жерайс, также объявила об отмене финансирования или инвестиций для уличных парадов.

Rio sem folia.



Eduardo Paes (PSD) acaba de anunciar o cancelamento do Carnaval de rua no Rio de Janeiro. A decisão foi anunciada em reunião com blocos e patrocinadores na tarde desta terça. pic.twitter.com/b8MevkBab6 — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) January 4, 2022

По информации агентства Folha de Sao Paulо, власти Сан-Паулу планируют перенести празднества на трассу Формулы-1.

Число случае заражения COVID-19 в Бразилии вновь растет. По данным минздрава, за последние 24 часа было зарегистрировано 18 тысяч инфицированных и 175 смертей.

В 2021 году из-за пандемии карнавальные гуляния были отменены по всей Бразилии. Правительство рассматривало идею об их проведении в июне или июле, однако и от нее впоследствии было решено отказаться.