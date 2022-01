Власти Рио-де-Жанейро отменили карнавал из-за штамма «Омикрон»

Бразилиа, 5 января. Власти Рио-де-Жанейро отменили уличные шествия и вечеринки во время карнавального сезона по причине роста числа заражений из-за распространения штамма «Омикрон». Об этом сообщает мэр города Эдуарду Паис.

Prefeito do RJ anuncia o cancelamento do carnaval de rua na cidade. Desfile na Sapucaí está mantido. @eduardopaes disse que decisão foi tomada pela impossibilidade de controle sanitário. Blocos estudam locais alternativos onde seja possível exigir testagem e passaporte vacinal. pic.twitter.com/URIMensIOS

При этом, в отличие от прошлого года, власти решили разрешить проведение основного парада при участии знаменитых школ самбы, за которым зрители будут наблюдать с самбадрома Маркес ди Сапукаи. В целях предотвращения всплеска заражений в ходе выступлений участники должны будут соблюдать строгие санитарные нормы.

Мэр Рио-де-Жанейро объявил о данном решении после встречи с представителями органов здравоохранения. Он отметил, что власти города отменяют уличные мероприятия, так как карнавал может привлечь сотни тысяч туристов.

Другие столицы бразильских штатов также отменяют карнавальные гуляния. На прошлой неделе власти северо-восточного города Сальвадор сообщили о введении ограничений. Мэрия Белу-Оризонти, столицы Минас-Жерайс, также объявила об отмене финансирования или инвестиций для уличных парадов.

Rio sem folia.



Eduardo Paes (PSD) acaba de anunciar o cancelamento do Carnaval de rua no Rio de Janeiro. A decisão foi anunciada em reunião com blocos e patrocinadores na tarde desta terça. pic.twitter.com/b8MevkBab6