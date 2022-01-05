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Власти Рио-де-Жанейро отменили карнавал из-за штамма «Омикрон»

Весь мир
Власти Рио-де-Жанейро отменили карнавал из-за штамма «Омикрон»
Global Look Press  /  Celso Pupo via www.imago-images./www.imago-images.de

Бразилиа, 5 января. Власти Рио-де-Жанейро отменили уличные шествия и вечеринки во время карнавального сезона по причине роста числа заражений из-за распространения штамма «Омикрон». Об этом сообщает мэр города Эдуарду Паис.

При этом, в отличие от прошлого года, власти решили разрешить проведение основного парада при участии знаменитых школ самбы, за которым зрители будут наблюдать с самбадрома Маркес ди Сапукаи. В целях предотвращения всплеска заражений в ходе выступлений участники должны будут соблюдать строгие санитарные нормы.

Мэр Рио-де-Жанейро объявил о данном решении после встречи с представителями органов здравоохранения. Он отметил, что власти города отменяют уличные мероприятия, так как карнавал может привлечь сотни тысяч туристов.

«Сама природа уличного карнавала, из-за своего демократического характера, делает невозможным любую форму контроля», — подчеркнул Паис.

Другие столицы бразильских штатов также отменяют карнавальные гуляния. На прошлой неделе власти северо-восточного города Сальвадор сообщили о введении ограничений. Мэрия Белу-Оризонти, столицы Минас-Жерайс, также объявила об отмене финансирования или инвестиций для уличных парадов.

По информации агентства Folha de Sao Paulо, власти Сан-Паулу планируют перенести празднества на трассу Формулы-1.

Число случае заражения COVID-19 в Бразилии вновь растет. По данным минздрава, за последние 24 часа было зарегистрировано 18 тысяч инфицированных и 175 смертей.

В 2021 году из-за пандемии карнавальные гуляния были отменены по всей Бразилии. Правительство рассматривало идею об их проведении в июне или июле, однако и от нее впоследствии было решено отказаться.

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