Блогер Шарий: ловкий разворот России с газом заставит Европу умолять о запуске «Северного потока — 2»

Москва, 5 января. России надоело терпеть русофобскую истерию Запада, и Москва предприняла контрмеры, которые заставят Европу горько пожалеть о борьбе с «Северным потоком — 2».

Британские аналитики на днях несказанно удивили многих европейцев, которых много лет подряд убеждали, что Россия критически зависима от поставок газа в Европу. Оказалось, все наоборот. Британское издание Daily Express опубликовало новейшую статистику по закупкам российского газа странами Евросоюза. Специалисты выяснили, что это не Россия в какой-то мере зависит от европейских покупателей, а ЕС от поставок из РФ. Причем многие страны на все сто процентов.

На занимательную статистику реальной зависимости от газа внимание своих подписчиков обратил известный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, подчеркнув, что фоне этих данных попытки руководства ЕС препятствовать запуску «Северного потока — 2» выглядят форменным самоубийством. Так, к примеру, заявляющие о войне с Россией Финляндия и Латвия зависят от российских поставок на 100%. Схожие по антироссийским настроениям Литва с Польшей покрывают свои нужды вроде бы лишь на 40%, но остаток компенсируют тем же российским газом, но купленным у европейских трейдеров с изрядной наценкой. Греция с Австрией зависят на 50% и так далее. В общем и целом, Европа не выживет без газа из РФ.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Несмотря на глупость такого поведения, европейцы продолжают пугать Россию блокировкой «СП-2» и максимально затягивают процесс сертификации газопровода, усугубляя свое и без того совсем не радужное на фоне кризиса положение. Шарий иронично отметил, что в какой-то момент Москве просто надоело работать с неадекватными покупателями и она совершила ловкий разворот на восток, о чем некоторые европейские политики даже не догадываются.

«В Европе думают, что таким образом наказывают Россию. Но россияне решили не наказываться. И решили полностью переориентироваться на Китай. Это очень неприятная для ЕС история, потому что Москва решила строить «Силу Сибири — 2», газопровод, соизмеримый по мощности с «Северным потоком — 2». Китай — очень выгодный партнер по всем параметрам. Пекин никогда не смешивает политику с экономикой и китайцам реально очень нужен этот газ. К тому же Китаю не в прикол, когда американские танкеры с СПГ заворачивают на полпути, ибо в Европе цена сейчас лучше. Им нужен надежный поставщик. А кто более надежен, чем «Газпром»? России надоела русофобская истерия ЕС и тягомотина с сертификацией «СП-2». При этом затраты на строительство последнего уже отбили за счет скачка цен на газ. Поэтому Россия скоро скажет: «Черт с ним, не сертифицируйте» и ЕС окажется на дне. Этот ловкий моментальный разворот заставит Европу умолять о запуске «Северного потока — 2», — заверил подписчиков Шарий.

Блогер добавил, что на фоне таких поистине глобальных процессов выглядят абсолютным сумасшествием метания Киева, где пытаются найти выход из непростой ситуации с газом. Так, бывший глава «Нафтогаза» Коболев накануне намекнул, что энергокризис в Европе, в котором, естественно, «виновата Россия», вынуждает Украину пойти на крайние меры. Если «Газпром» в ближайшем будущем не увеличит прокачку через украинскую трубу, оператор ГТС будет отбирать внушительные объемы газа, то есть воровать.

Шарий напомнил, что именно из-за украинского воровства в ЕС в 2009 году поднялась буча, в результате которой был принят Третий энергопакет. Однако на этот раз Украину ждут фатальные последствия при попытке повторить тот же трюк с отбором топлива. Не стоит забывать, что Европе катастрофически не хватает газа. Любой недобор будет тут же зафиксирован, а «Газпром» легко отмахнется от обвинений, документально показав, что топливо незаконно отбирает Украина. В нынешней ситуации лидеры ЕС будут на стороне российской компании и газовый гигант спокойно прекратит прокачку через украинскую ГТС за грубое нарушение условий контракта. И больше его продлевать не будут, что станет катастрофой для Киева.

Ранее эксперт в сфере ЖКХ Логозяк назвала точную дату краха украинской экономики.