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МИД Китая после пуска ракеты КНДР призвал к сохранению мира и стабильности в регионе

Политика
МИД Китая после пуска ракеты КНДР призвал к сохранению мира и стабильности в регионе
пресс-служба Минобороны РФ

Пекин, 5 января. МИД Китая в связи с пуском баллистической ракеты КНДР призвал все вовлеченные стороны не забывать о том, как непросто удалось добиться мира и стабильности на Корейском полуострове.

Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что соответствующие стороны должны прикладывать общие усилия для урегулирования проблемы Корейского полуострова. По его словам, мир и стабильность в регионе заслуживают того, чтобы их беречь.

«В нынешней ситуации соответствующие стороны должны руководствоваться общей ситуацией, проявлять осторожность в заявлениях и действиях, придерживаться верного курса диалога и консультаций», — объяснил дипломат.

Ранее японские военные заявили, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты. По их данным, боеприпас пролетел примерно 500 километров и упал в Японское море.

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