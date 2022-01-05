МИД Китая после пуска ракеты КНДР призвал к сохранению мира и стабильности в регионе

Пекин, 5 января. МИД Китая в связи с пуском баллистической ракеты КНДР призвал все вовлеченные стороны не забывать о том, как непросто удалось добиться мира и стабильности на Корейском полуострове.

Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что соответствующие стороны должны прикладывать общие усилия для урегулирования проблемы Корейского полуострова. По его словам, мир и стабильность в регионе заслуживают того, чтобы их беречь.

«В нынешней ситуации соответствующие стороны должны руководствоваться общей ситуацией, проявлять осторожность в заявлениях и действиях, придерживаться верного курса диалога и консультаций», — объяснил дипломат.

Ранее японские военные заявили, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты. По их данным, боеприпас пролетел примерно 500 километров и упал в Японское море.