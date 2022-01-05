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Песков заявил, что власти Казахстана не запрашивали помощь у России

Политика
Песков заявил, что власти Казахстана не запрашивали помощь у России
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 5 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Казахстане. Он подчеркнул, что страна не обращалась за поддержкой к Москве.

Недавно в Казахстане вспыхнули погромы, которые вскоре переросли в стихийные митинги. Беспорядки начались на фоне подорожания топлива для автомобилей в два раза.

Песков в беседе с «Подъемом» отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев не запрашивал помощи у российского коллеги Владимира Путина. Пресс-секретарь также выразил уверенность, что соседнее государство может само справиться с внутренними проблемами.

«Важно, чтобы никто не вмешивался извне», — отметил представитель Кремля в комментарии РИА Новости.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев указал на необходимость избегать крайностей в ситуации с Казахстаном. Он призвал народ страны выйти из сложившихся обстоятельств с сохраненным чувством единства.

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