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Береговая охрана Ливии задержала более 32 тысяч беженцев за 2021 год

Весь мир
Береговая охрана Ливии задержала более 32 тысяч беженцев за 2021 год
Global Look Press  /  I-Images/Keystone Press Agency

Триполи, 5 января. Международная организация по миграции (МОМ) объявила, что сотрудники Береговой охраны Ливии за 2021 год перехватили в Средиземном море и возвратили в североафриканскую страну 32 425 беженцев.

Статистика, опубликованная МОМ накануне, охватывает период с 1 января по 25 декабря. Согласно данным, большую часть нелегалов составляют мужчины. Их насчитали 28 528. До европейских берегов не смогли добраться 2428 женщин и более 1300 несовершеннолетних.

В отчете также говорится о гибели порядка 655 мигрантов. По меньшей мере 897 человек пропали без вести.

В 2021-м зарегистрировано значительное увеличение количества нелегалов по сравнению с предыдущим годом. Тогда общее число беженцев достигло 11 891.

При этом Береговую охрану Ливии неоднократно обвиняли в жестоком обращении с мигрантами и их насильственном возвращении в страну. Операции по перехвату нередко сопровождаются стрельбой по лодкам и гибелью людей.

В конце декабря судно с 60 мигрантами, направлявшееся в Италию, затонуло у берегов западного региона страны. Спасти удалось четырех человек африканского происхождения.

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