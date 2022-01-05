Моделист из Перми создает реалистичные сюжеты военного времени

Олег Никитин работает сантехником. В свободное время он принимается за свое кропотливое хобби. Из-под рук мастера выходят модели танков в удивительно реалистичном пейзаже.

Военные машины покрыты ржавчиной и пылью, с бортов свисает маскировочная зелень, а из кабины выглядывают танкисты — все это практически неотличимо от реальных военных кадров. Материалом для моделей служит монтажная пена, смазка, ветки, мох и корни растений. Получившиеся изделия мастер покрывает специальной модельной краской. Олег Никитин рассказал, что на создание одной диорамы может уйти до нескольких лет.

«Первое, важно в диораме — это, чтобы зритель поверил, нужен реализм. Чтобы были подтеки, ржавчина, грязь, а не просто «наляпано». Каждое, допустим, пятнышко или брызг — это имитация, то есть они должны именно так ложиться, чтобы зритель поверил, что это как вживую. Как живая картина. Это и есть искусство диорамы. Но это кропотливая и очень трудная работа», — признался Олег Никитин.

Первой диорамой, созданной пермским сантехником, была дивизионная пушка ЗиС-3. Потом мастер стал придумывать все более замысловатые и интересные сюжеты для своих поделок. В ход шло все, что попадалось под руки и под ноги, включая дорожную пыль.

«Сейчас это более-менее доступно. Есть пигменты разных производителей: западных, наших. А раньше мы собирали пыль с дорог. Я, допустим, в Смоленской области еще в 1990-х годах притащил пять килограммов натуральной пыли. Кстати, она до сих пор используется в больших объемах и выглядит очень хорошо», — вспоминает Олег.

По признанию мастера, в его деле очень важно вовремя остановится. Изделия можно улучшать бесконечно, то и дело добавляя новые штрихи деталям и элементы пейзажам. А вот понять, что модель готова — отдельное мастерство. Никитин не планирует останавливаться в своем рукоделии и уже задумывается о создании диорам на тему мира.