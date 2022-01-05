ФНС составит конкуренцию Росстату в экономической статистике

Москва, 5 января. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начнет использовать уникальные данные, доступные только ей, для анализа экономики. Тем самым она потеснит Росстат в этом сегменте, сообщает РБК.

Ведомство обладает доступом к одной из наиболее обширных баз данных. Эта информация может быть использована для составления прогнозов и выявления тенденций, причем туда входят не только сведения о налогах.

«Тут сосредоточен большой массив данных, которые служба получает в ходе администрирования 164 млн налогоплательщиков. Эта информация стала основой для большой аналитики», — пояснили в ФНС.

Среди прочего служба намерена выступить оператором единого регистра населения, собирающего данные онлайн-касс о продажах товаров.

ФНС ранее объявила о планах отказаться от деклараций 3-НДФЛ. Для этого потребуется получить более полный доступ к данным работников, говорил глава ведомства Даниил Егоров.