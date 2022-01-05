Очевидцы сообщают о стрельбе в районе резиденции президента в Алма-Ате

Алма-Ата, 5 января. Около резиденции президента Казахстана в Алма-Ате слышны звуки выстрелов, сообщает корреспондент РИА Новости.

По имеющимся данным, участники несанкционированных протестных акций перекрыли улицу Назарбаева около резиденции президента Касыма-Жомарта Токаева. Не исключено, что активисты попытаются попасть внутрь здания.

Стоит отметить, что протесты в Казахстане начались после решения властей о двукратном поднятии цен на газ для автомобилей. После корректировки стоимости энергоносителей до 50 тенге активисты продолжили выдвигать новые требования к руководству республики. Акции проходят в многих значимых городах страны. На этом фоне правительство ушло в отставку.