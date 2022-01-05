Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 16:23
16:20
Общество
Росавиация сообщила, что никаких изменений в расписании полетов в Казахстан не планируется
16:19
Общество
США не дали визу девушке из Крыма для участия в конкурсе красоты 
16:17
Общество
Смотреть на Запад без розовых очков: почему фильм «Гранит» важен для российского общества
16:16
Происшествия
Летевший в Москву самолет совершил вынужденную посадку из-за приступа эпилепсии на борту
16:15
Армия
ВКС РФ и ВВС Белоруссии провели патрулирование границ Союзного государства
16:14
Происшествия
Жители Костромы создали стихийный мемориал на месте похищения убитой девочки
16:13
Общество
Президент Казахстана Токаев вступает в должность председателя Совбеза
16:11
Общество
Зооволонтеры спасли в Приморье волчицу, которую покусали собаки
16:11
Политика
Токаев объявил о намерении находиться в столице во время протестов в Казахстане
16:10
Общество
Растаявший снег «затопил» Парашютную улицу в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Испанский кондитер выставил на продажу торт за биткоины

Видео

Житель Испании решил выставить на продажу уникальный торт. Вместо привычных евро он просит за десерт биткоины.

Кристиан Эскриса работает кондитером и увлекается криптовалютой. Мужчина решил совместить две свои страсти и продать тематическую сладость.

«Я давно слышал о биткоинах, криптовалюте. Я вижу, что эта тема все больше становится интересна людям. Мне пришла в голову идея объединить новый способ оплаты и традиционное блюдо», — рассказывает житель Барселоны.

Криптоторт состоит из нескольких коржей, крема и золота. Десерт украшен крошкой из съедобного драгоценного металла с добавлением апельсина и трюфельного мармелада. Также декором служит монета с покрытием в 24 карата с изображением символа биткоина.

Помощь кондитеру в осуществлении необычного проекта оказывает специалист по криптовалюте Денис Рамирес. Молодой человек рассказал, что должен сделать клиент, чтобы стать обладателем уникального торта.

«Клиент, который хочет совершить оплату биткоинами, должен выбрать товар. После этого автоматически откроется окно с адресом нашего биткоин-кошелька в виде QR-кода. Ниже будет указало точное количество биткоинов, которые нужно отправить», — объясняет испанец.

Торт за биткоины будет стоит 66 долларов (более 5 000 рублей). Но создатели ввели ограничение. Получить десерт сможет только их земляк — житель Барселоны.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Испанский кондитер выставил на продажу торт за биткоины
испания биткоин торт
Комментировать