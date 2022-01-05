Испанский кондитер выставил на продажу торт за биткоины

Житель Испании решил выставить на продажу уникальный торт. Вместо привычных евро он просит за десерт биткоины.

Кристиан Эскриса работает кондитером и увлекается криптовалютой. Мужчина решил совместить две свои страсти и продать тематическую сладость.

«Я давно слышал о биткоинах, криптовалюте. Я вижу, что эта тема все больше становится интересна людям. Мне пришла в голову идея объединить новый способ оплаты и традиционное блюдо», — рассказывает житель Барселоны.

Криптоторт состоит из нескольких коржей, крема и золота. Десерт украшен крошкой из съедобного драгоценного металла с добавлением апельсина и трюфельного мармелада. Также декором служит монета с покрытием в 24 карата с изображением символа биткоина.

Помощь кондитеру в осуществлении необычного проекта оказывает специалист по криптовалюте Денис Рамирес. Молодой человек рассказал, что должен сделать клиент, чтобы стать обладателем уникального торта.

«Клиент, который хочет совершить оплату биткоинами, должен выбрать товар. После этого автоматически откроется окно с адресом нашего биткоин-кошелька в виде QR-кода. Ниже будет указало точное количество биткоинов, которые нужно отправить», — объясняет испанец.

Торт за биткоины будет стоит 66 долларов (более 5 000 рублей). Но создатели ввели ограничение. Получить десерт сможет только их земляк — житель Барселоны.