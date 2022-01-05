Жигунова возмутила премьера «Сватов» на государственном канале

Москва, 5 января. Актер Сергей Жигунов остался недоволен трансляцией сериала «Сваты» по российскому телевидению. Кинозвезда объяснил, почему эмоционально реагирует на премьеру украинского ситкома.

Сериал «Сваты» вернулся на телевидение с седьмым сезоном после затянувшегося перерыва. Телеканал «Россия» показал новые эпизоды в новогодние праздники. Сергей Жигунов резко раскритиковал премьеру.

«Сегодня на нашем единственном государственном телеканале с названием «Россия» выходит седьмой сезон сверхпопулярного украинского сериала «Сваты», купленного телеканалом за бюджетные деньги, то есть, за мои налоги», — возмутился артист в Instagram.

По словам Жигунова, прежде Украина была важным рынком для отечественного кино и добавляла прокату до 30% кассовых сборов. Однако вскоре власти запретили дистрибуцию российских фильмов. Артист подчеркнул: в то же время в России стали появляться украинские сериалы «Сваты» и «Нюхач». Возмущенный Жигунов даже пытался обсудить эту проблему с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону, но тот не ответил на звонок.

Несмотря на долгое ожидание «Сватов», зрители прохладно приняли новый сезон. Сериал назвали разочаровывающим, а финал неудачным.