УФО стал лидером по росту реальных зарплат в 2021 году

Москва, 5 января. Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru «Банк данных заработных плат» составили рейтинг реальных доходов по федеральным округам России. Возглавил этот список Урал, где динамика зарплат в 2021 году достигла 12%, пишет «Российская газета».

Для сравнения специалисты взяли размер оплаты труда сотрудников в статусе «специалист» и «ведущий специалист» за 2020 и 2021 год. В Уральском федеральном округе доход таких работников в 2020 году составлял 56 тысяч рублей, а в 2021-м увеличился до 62,85 тысячи.

Вторым по росту зарплат стал Сибирский федеральный округ, где вознаграждение сотрудников повысилось на 8%. Третье место занял Санкт-Петербург и Ленинградская область — 6%. На Северном Кавказе зарплата, наоборот, в течение 2021 года снизилась.

Зарплату на уровне минимального размера оплаты труда или ниже получают 2,5% работников, то есть почти 690 тысяч россиян, сообщили ранее в Росстате. Нарушения законодательства возможны у 0,2% из этого числа сотрудников.

Треть российских компаний в 2022 году планируют увеличить зарплаты персоналу на 11 %. Такие данные Центра стратегических разработок приводит «ФедералПресс».