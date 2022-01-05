Зрители остались недовольны песней Ветлицкой в финале шоу «Голoc»

Москва, 5 января. Финальный эпизод телепроекта «Голoc» вызвал неоднозначную реакцию со стороны поклонников. Шоу обвинили во вкусовщине судей и раскритиковали за песню исполнительницы Натальи Ветлицкой.

Очередной сезон шоу «Голoc» на Первом канале завершился победой музыканта из Киргизии Александра Волкодава. Зрители прохладно восприняли итоги проекта: некоторых не устроил сам лидер, другие фанаты с недоумением отнеслись к репертуару конкурсантов. Так, поклонников шоу в комментариях к выпуску возмутил выбор песни Ветлицкой, которую исполнила Юлия Курганова.

«Проект был во многом несправедлив и раньше, а сейчас несправедливость и вкусовщина наставников зашкаливает. А еще профессионалами считаются! Репертуар — надоедливая нудятина. Песня Ветлицкой на проекте про голoc — это уже падать дальше некуда», — возмутился один из зрителей.

Часть поклонников также обвинили шоу в непрозрачности голосования. Некоторые усомнились в таланте победителя и потребовали пересмотра результатов.

Одним из главных сюрпризов шоу стало «воскрешение» композитора Александра Градского. Покойный наставник появился в шоу «Голoc» в виде проекции во время выступления участника Алишера Каримова.