Более 30 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон»

Столкновение произошло в Тульской области на 216-м километре трассы. Более 30 автомобилей попали в аварию на одном участке пути.

Вероятной причиной столкновения такого количества машин стали погодные условия. Сейчас в Тульской области дует ветер со скоростью до 10 м/с и обильно падает снег.

На дорогах образовался гололед, одновременно с этим видимость очень низкая.

В аварии помимо легковушек столкнулся автомобиль скорой помощи. Сообщается о пострадавших детях.

На месте ДТП работают экстренные службы.