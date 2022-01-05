Более 30 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон»

Столкновение произошло в Тульской области на 216-м километре трассы. Более 30 автомобилей попали в аварию на одном участке пути.
Вероятной причиной столкновения такого количества машин стали погодные условия. Сейчас в Тульской области дует ветер со скоростью до 10 м/с и обильно падает снег.
На дорогах образовался гололед, одновременно с этим видимость очень низкая.
В аварии помимо легковушек столкнулся автомобиль скорой помощи. Сообщается о пострадавших детях.
На месте ДТП работают экстренные службы.