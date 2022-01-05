Путин назвал самой востребованной в мире систему ПВО концерна «Алмаз-Антей»

Москва, 5 января. Российский лидер Владимир Путин назвал продукцию концерна «Алмаз-Антей» самой востребованной в мире.

Соответствующее заявление президент РФ сделал во время встречи с генеральным конструктором предприятия Павлом Созиновым. Путин подчеркнул, что созданные концерном системы противовоздушной обороны (ПВО) являются самыми надежными и востребованными в мире.

Отметим, что «Алмаз-Антей» производит ракетные комплексы С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей». Последний относится к новому поколению боевых систем, предназначенных для уничтожения любых объектов на околоземной орбите, а также перехвата ракет.