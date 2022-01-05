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Около 300 предприятий Казахстана пострадали в ходе протестов в Алма-Ате

Общество
Около 300 предприятий Казахстана пострадали в ходе протестов в Алма-Ате
Prt Scr youtube.com  /  FRANCE 24 English

Алма-Ата, 5 января. Здания около 300 предприятий Казахстана получили значительные повреждения в результате происходящих в Алма-Ате акций протеста.

Согласно последним данным, во время массовых беспорядков в городе было сожжено и разбито 33 спецмашины. Из них 16 полицейских, семь карет скорой помощи, две пожарные машины, а также семь грузовиков и один бензовоз.

«Пострадало около 300 предприятий, среди них 120 магазинов, более 100 офисов и 80 объектов общепита», — сообщают местные СМИ.

Кроме того, митингующие сожгли два модульных поста полиции. При этом беспорядки продолжаются: возобновились столкновения митингующих с сотрудниками правоохранительных органов.

Недавно несколько тысяч участников протестов в Казахстане прорвались на территорию бывшей резиденции президента и подожгли ее. Огонь полыхал у главного входа на проспекте Нурсултана Назарбаева.

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