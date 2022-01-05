Россиянам объяснили, какие периоды работы не учтут при расчете пенсии

Москва, 5 января. Председатели садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и гаражных кооперативов не смогут включить свою работу в страховой стаж, если не получают за нее денег, рассказала юрист Ирина Сивакова.

Период времени на неоплачиваемой работе не будет учитываться при расчете пенсии. Прежде всего это правило затрагивает тех, кто трудится в различных некоммерческих организациях, приводит «ФедералПресс» слова эксперта.

Верховный суд России, который принял соответствующее решение, объяснил изменения тем, что в этот период работодатели не делают взносы за работников в Пенсионный фонд. Таким образом, они не могут претендовать на начисление пенсии за это время. Запись в трудовой книжке ни на что не повлияет.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее сообщила, что после Нового года для некоторых категорий граждан планируется дополнительное материальное обеспечение и новые условия его получения. Старт обсуждения законопроектов начнется уже весной.