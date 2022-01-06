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«Оливье в мундире»: Эвелина Бледанс рассказала об особенностях своих рождественских каникул

  /   Обновлено: 06 января 2022 00:04
Шоу-бизнес
«Оливье в мундире»: Эвелина Бледанс рассказала об особенностях своих рождественских каникул
Из личного архива Эвелины Бледанс  / 

Из лета в суровую зимую температурным перепадом уже закончились каникулы у актрисы Эвелины Бледанс. На момент общения с ФАН артистка находилась на перроне вокзала Костромы.

«У нас тур со спектаклем «Оливье в мундире». А буквально только вчера мы прилетели с сыном из Египта, где отдыхали: на солнышке загорали, но как бы я совмещала работу с отдыхом. И мы провели там новогодние праздники. В каникулы для меня важно здоровье! Чтобы было солнце, море, фрукты, сон — это моя традиция», — отметила актриса.

«Оливье в мундире»: Эвелина Бледанс рассказала об особенностях своих рождественских каникул
pxhere.com /

Накануне ФАН выяснил, какие звезды отечественного шоу-бизнеса не захотели встречать Рождество в России. Так, телеведущая Ксения Бородина в компании друзей и двух дочек сразу после Нового года улетела отдыхать на Мальдивы. А блогер Настя Ивлеева с компанией друзей отправилась в крупный курортный город в Мексике — Канкун. Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой и сыном Гектором улетели на зимние каникулы в Майами. Там же находится сейчас и Филипп Киркоров.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Оливье в мундире»: Эвелина Бледанс рассказала об особенностях своих рождественских каникул
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