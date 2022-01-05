Королевские эксперты объяснили, какие цели преследует Кейт Миддлтон

9 января, супруга принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вскоре планирует отметить 40-летний юбилей, пишет журнал Marie Claire.

Стоит отметить, что к этой дате женщина успела многого достичь. Ежегодно, по мере развития ее роли в королевской семье, она все больше привлекает внимание общественности. У нее серьезная армия поклонников, и с каждым годом их количество увеличивается. Очевидно, что супруга принца Уильяма гордится своими достижениями.

Как сообщил в одном из интервью близкий к кругу королевской семьи источник, все, чего хотела Кэтрин — это дом в деревне, множество детей и собак.

«Она никогда не была заинтересована в крупной работе или становлении знаменитой», — сообщил инсайдер

Источник также указал, что главными для Миддлтон всегда были семья и материнство, которое стало для нее потрясающим опытом.

«Теперь, когда она чувствует, что достигла этого, пора обратиться к своей общественной роли и к тому, чего она хочет там достичь», — уточнил эксперт.

Сегодня почти все свободное время Кейт и ее супруг принц Уильям проводят в загородной резиденции в Норфолке вместе с тремя наследниками — Шарлоттой, Джорджем и Луи. Семья отмечала Рождество дома. В соседнем Сандрингеме празднования были отменены из-за роста случаев заболевания в стране.

Рождество 2020 года также было отмечено в этом доме, а в начале 2021 семья провела здесь все время английского локдауна.

Ранее сообщалось, что семья Кембридж планируют переезд в Виндзор, но пока эти прогнозы не подтверждаются. Они явно испытывают любовь к Анмер Холлу, но он расположен слишком далеко от Лондона, где их ждет немало королевских обязанностей.

Сейчас дети Кембриджских учатся в столичной школе, и долгий путь домой им вряд ли понравится.

Несмотря на сообщение, что принц Гарри и герцогиня Маркл вычеркнули себя из действующих челнов королевской семьи два года назад, поклонники БКС по-прежнему любят сравнивать женщин.

Меган на контрасте с Кейт всегда мечтала о славе и признании, когда Миддлтон постоянно говорит о любви к спокойной жизни и семье, хотя ранее девушки заявляли совершенно противоположные тезисы.

Ранее сообщалось, как Кейт Миддлтон разочаровал подаренный принцем Уильямом бинокль.