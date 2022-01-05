Премьер Ливана созовет заседание кабинета министров впервые с октября

Бейрут, 5 января. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати впервые за несколько месяцев созовет совещание кабинета министров. Мероприятие может пройти в ближайшие два дня.
Соответствующими планами глава правительства поделился после встречи с президентом Мишелем Ауном.
«Мы соберем кабмин, как только он получит бюджет [на 2022 год]», — заявил Микати.
Lebanese PM Mikati said he will convene the Cabinet within days for the first time in nearly three months.https://t.co/A36S9PdERg— Arab News (@arabnews) January 5, 2022
С 12 октября проведению заседаний кабмина препятствовали движения «Хезболла» и «Амаль», требовавшие отстранения судьи Тарека Битара, который занимается расследованием дела о взрыве в порту Бейрута летом 2020 года. Микати же отмечал, что исполнительная власть не имеет права голоса в данном вопросе. На фоне решения премьера о снятии депутатской неприкосновенности с ряда ливанских чиновников по требованию Битара в Бейруте в октябре вспыхнули беспорядки, которые закончились стрельбой и вводом армейских подразделений в столицу.
#SputnikVidéo | Des tirs pendant une manifestation organisée à #Beyrouth: une vidéo filmée par notre correspondant sur place.— Sputnik France (@sputnik_fr) October 14, 2021
Le Premier ministre Nagib Mikati appelle au calme et met en garde contre les tentatives d'entraîner le Liban dans un cycle de violence. pic.twitter.com/dQxU8i0GrV
Неспособность кабмина собраться на заседание помешала принятию необходимых мер для преодоления масштабного экономического кризиса, который продолжает усугубляться в Ливане и описывается международными организациями как один из самых серьезных в мировой истории. Так, в ночь на 5 января курс национальной валюты страны в очередной раз установил антирекорд, продемонстрировав 95%-ное падение в сравнении с показателями 2019 года. На этом фоне в республике наблюдается острая нехватка топлива, медикаментов и товаров первой необходимости, дефицит электроэнергии.
Сейчас Ливан продолжает надеяться на получение финансовой помощи от зарубежных доноров и Международного валютного фонда. Последний поставил утверждение бюджета на 2022 год ключевым требованием для предоставления Бейруту поддержки.
«Я думаю, что повестка дня и наличие нового бюджета делают заседание кабинета министров более чем необходимым», — подчеркнул Микати.
Стоит отметить, что с августа 2020-го Ливан в течение года жил без компетентного правительства -- предыдущий кабмин в полном составе ушел в отставку после взрыва в бейрутском порту, а попытки сформировать новый раз за разом заканчивались неудачей.
В конце июля прошлого года Мишель Аун поручил формирование правительства Наджибу Микати — его выдвижение на пост премьера поддержало большинство депутатов парламента. А 21 сентября парламентарии одобрили состав кабмина, предложенный новым премьером. Несмотря на подвижки в преодолении затяжного политического кризиса, кабинет сразу же столкнулся с рядом препятствий. При этом вероятность того, что министрам удастся серьезно изменить ситуацию в стране, крайне мала — полномочия этого правительства истекут уже весной текущего года, после проведения парламентских выборов.