Премьер Ливана созовет заседание кабинета министров впервые с октября

Бейрут, 5 января. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати впервые за несколько месяцев созовет совещание кабинета министров. Мероприятие может пройти в ближайшие два дня.

Соответствующими планами глава правительства поделился после встречи с президентом Мишелем Ауном.

«Мы соберем кабмин, как только он получит бюджет [на 2022 год]», — заявил Микати.

Lebanese PM Mikati said he will convene the Cabinet within days for the first time in nearly three months.https://t.co/A36S9PdERg — Arab News (@arabnews) January 5, 2022

С 12 октября проведению заседаний кабмина препятствовали движения «Хезболла» и «Амаль», требовавшие отстранения судьи Тарека Битара, который занимается расследованием дела о взрыве в порту Бейрута летом 2020 года. Микати же отмечал, что исполнительная власть не имеет права голоса в данном вопросе. На фоне решения премьера о снятии депутатской неприкосновенности с ряда ливанских чиновников по требованию Битара в Бейруте в октябре вспыхнули беспорядки, которые закончились стрельбой и вводом армейских подразделений в столицу.

#SputnikVidéo | Des tirs pendant une manifestation organisée à #Beyrouth: une vidéo filmée par notre correspondant sur place.



Le Premier ministre Nagib Mikati appelle au calme et met en garde contre les tentatives d'entraîner le Liban dans un cycle de violence. pic.twitter.com/dQxU8i0GrV — Sputnik France (@sputnik_fr) October 14, 2021

Неспособность кабмина собраться на заседание помешала принятию необходимых мер для преодоления масштабного экономического кризиса, который продолжает усугубляться в Ливане и описывается международными организациями как один из самых серьезных в мировой истории. Так, в ночь на 5 января курс национальной валюты страны в очередной раз установил антирекорд, продемонстрировав 95%-ное падение в сравнении с показателями 2019 года. На этом фоне в республике наблюдается острая нехватка топлива, медикаментов и товаров первой необходимости, дефицит электроэнергии.

Сейчас Ливан продолжает надеяться на получение финансовой помощи от зарубежных доноров и Международного валютного фонда. Последний поставил утверждение бюджета на 2022 год ключевым требованием для предоставления Бейруту поддержки.

«Я думаю, что повестка дня и наличие нового бюджета делают заседание кабинета министров более чем необходимым», — подчеркнул Микати.

Стоит отметить, что с августа 2020-го Ливан в течение года жил без компетентного правительства -- предыдущий кабмин в полном составе ушел в отставку после взрыва в бейрутском порту, а попытки сформировать новый раз за разом заканчивались неудачей.

Федеральное агентство новостей /

В конце июля прошлого года Мишель Аун поручил формирование правительства Наджибу Микати — его выдвижение на пост премьера поддержало большинство депутатов парламента. А 21 сентября парламентарии одобрили состав кабмина, предложенный новым премьером. Несмотря на подвижки в преодолении затяжного политического кризиса, кабинет сразу же столкнулся с рядом препятствий. При этом вероятность того, что министрам удастся серьезно изменить ситуацию в стране, крайне мала — полномочия этого правительства истекут уже весной текущего года, после проведения парламентских выборов.