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Премьер Ливана созовет заседание кабинета министров впервые с октября

Весь мир
Премьер Ливана созовет заседание кабинета министров впервые с октября
Global Look Press  /  Bilal Jawich/XinHua

Бейрут, 5 января. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати впервые за несколько месяцев созовет совещание кабинета министров. Мероприятие может пройти в ближайшие два дня.

Соответствующими планами глава правительства поделился после встречи с президентом Мишелем Ауном.

«Мы соберем кабмин, как только он получит бюджет [на 2022 год]», — заявил Микати.

С 12 октября проведению заседаний кабмина препятствовали движения «Хезболла» и «Амаль», требовавшие отстранения судьи Тарека Битара, который занимается расследованием дела о взрыве в порту Бейрута летом 2020 года. Микати же отмечал, что исполнительная власть не имеет права голоса в данном вопросе. На фоне решения премьера о снятии депутатской неприкосновенности с ряда ливанских чиновников по требованию Битара в Бейруте в октябре вспыхнули беспорядки, которые закончились стрельбой и вводом армейских подразделений в столицу.

Неспособность кабмина собраться на заседание помешала принятию необходимых мер для преодоления масштабного экономического кризиса, который продолжает усугубляться в Ливане и описывается международными организациями как один из самых серьезных в мировой истории. Так, в ночь на 5 января курс национальной валюты страны в очередной раз установил антирекорд, продемонстрировав 95%-ное падение в сравнении с показателями 2019 года. На этом фоне в республике наблюдается острая нехватка топлива, медикаментов и товаров первой необходимости, дефицит электроэнергии.

Сейчас Ливан продолжает надеяться на получение финансовой помощи от зарубежных доноров и Международного валютного фонда. Последний поставил утверждение бюджета на 2022 год ключевым требованием для предоставления Бейруту поддержки.

«Я думаю, что повестка дня и наличие нового бюджета делают заседание кабинета министров более чем необходимым», — подчеркнул Микати.

Стоит отметить, что с августа 2020-го Ливан в течение года жил без компетентного правительства -- предыдущий кабмин в полном составе ушел в отставку после взрыва в бейрутском порту, а попытки сформировать новый раз за разом заканчивались неудачей.

Премьер Ливана созовет заседание кабинета министров впервые с октября
Федеральное агентство новостей /

В конце июля прошлого года Мишель Аун поручил формирование правительства Наджибу Микати — его выдвижение на пост премьера поддержало большинство депутатов парламента. А 21 сентября парламентарии одобрили состав кабмина, предложенный новым премьером. Несмотря на подвижки в преодолении затяжного политического кризиса, кабинет сразу же столкнулся с рядом препятствий. При этом вероятность того, что министрам удастся серьезно изменить ситуацию в стране, крайне мала — полномочия этого правительства истекут уже весной текущего года, после проведения парламентских выборов.

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