Генпрокуратура Словакии заблокировала проект соглашения о военном сотрудничестве с США

Братислава, 5 января. Проект соглашения о сотрудничестве между Словакией и США в сфере обороны был отвергнут генеральной прокуратурой страны, сообщают местные СМИ.

Согласно информации словацкого телеканала RTVS, у ведомства возникло 35 критических возражений по проекту соглашения. Министр обороны республики Ярослав Надь отметил, что мнение генпрокуратуры будет учтено и минобороны внесет соответствующие поправки в документ. После этого он должен заново пройти экспертизу в государственных инстанциях Словакии.

Отмечается, что в случае достижения договоренности между Братиславой и Вашингтоном ВС США смогут использовать словацкие авиабазы Малацки-Кухиня и Слиач, а также другие военные объекты в стране. При этом армия республики будет получать американское финансирование.

Ранее сообщалось, что российские инспекторы прибыли на военный объект в Словакии, где провели проверку в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Они посетили военный объект, получив информацию о численности личного состава, а также об основных системах вооружения и техники.