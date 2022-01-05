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Глава Ростеха анонсировал начало серийного производства самолета МС-21 в 2024 году

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Экономика
Глава Ростеха анонсировал начало серийного производства самолета МС-21 в 2024 году
wikipedia.org  /  Denis Fedorko / CC BY-SA 4.0

Москва, 5 января. Серийная сборка самолета МС-21 полностью российского производства начнется в 2024 году. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, в 2023 году Россия выпустит шесть самолетов с двигателем и крылом, отечественного производства. К 2025 году компания планирует выйти на выпуск 32 самолетов, а в 2027 году рассчитывает собрать 76 машин.

«В 2024 году начнется серийное производство самолетов (МС-21 — Прим. ред.) полностью российского производства, с двигателем российского производства», — уточнил Чемезов.

МС-21 является среднемагистральным узкофюзеляжным пассажирским самолет, рассчитанным на 230 мест. Его производство находится на Иркутском авиационном заводе.

Мишустин ранее сообщил, что проект создания гражданского самолета получит еще более 61 млрд рублей. Средства предназначены для выполнения опытно-конструкторских работ, а также импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов.

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самолет ростех мс-21 чемезов
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