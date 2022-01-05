МИД Турции сообщил, что следит за событиями в Казахстане

Анкара, 5 января. Министерство иностранных дел Турции внимательно следит за происходящим в Казахстане. Об этом заявило внешнеполитическое ведомство республики.

Турция отреагировала на протесты, которые охватили Казахстан с начала года. Волнения начались в связи с повышением цен на газ.

«Турция внимательно следит за событиями в Казахстане, уверена в преодолении кризиса», — говорится в заявлении МИД.

Казахский президент Касым-Жомарт Токаев ранее обратился к протестующим из Мангистауской области. Глава республики попросил граждан не следовать призывам деструктивных лиц. Токаев также выразил готовность снизить цену на газ.