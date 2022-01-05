А судьи кто?: психолог Мурадян о страхе перед критикой и о том, как его побороть

Довольно часто ко мне обращаются люди, страдающие от страха критики. Боязни общественного мнения подвержены даже, казалось бы, вполне успешные и независимые люди. Эта проблема мешает им реализоваться в жизни, заниматься любимым делом, строить отношения с людьми, которые по душе, быть самими собой.

Конечно же, причины этих сложностей берут свое начало в детстве, когда нас критиковали родители, желая тем самым еще больше смотивировать, а иногда и просто не понимая, что тем самым наносят вред психике ребенка.

Так, одна моя клиентка спросила у своего отца, почему он всегда критиковал ее в детстве, никогда не одобрял, а даже напротив, когда ее хвалили окружающие, он всегда пренебрежительно говорил: «Да ерунда все это, вот дочка Ивановых, например, — вот она умница…». Отец ответил, что он делал это из страха, что она зазнается, станет почивать на лаврах и в дальнейшем прекратит стремиться к успеху. По итогу мотивационный метод отца сработал в обратную сторону, у клиентки накопилась масса проблем: неуверенность в себе, боязнь высказывать свое мнение или озвучивать ответ, даже будучи 100% уверенной в его точности, страх публичных выступлений, общения с людьми. И каждый свой шаг даже во взрослой жизни она делала с мыслями, как угодить отцу, как он на это отреагирует.

pexels.com / Juan Pablo Serrano Arenas

В детстве родители являются для нас самыми авторитетным людьми, их мнение — истина в последней инстанции, но как быть, если опыт прошлого, мы переносим в настоящее, боимся критики от кого угодно и переживаем по поводу мнения других людей?

В такие моменты хорошо бы задать себе вопрос: «А судьи кто?». Вы уже не маленький ребенок, для которого чьи-то слова являются значительными, вы прекрасно можете разбираться, действительно ли ваши критиканы являются экспертами по данным вопросам, можно ли доверять мнению «рецензента». Зачастую чужие убеждения глупы и иррациональны. Посмотрите внимательнее, кто вас критикует? Человек, который сам не может создать семью, построить карьеру, реализоваться в социуме? В таком случае не ведитесь на провокации.

Но даже если вы действительно ошиблись или поступили неверно, всегда помните, что именно на ошибках создается опыт, оттачивается мастерство, и одна неточность не дает никому права вешать на вас ярлык неудачника.

Я хочу подчеркнуть, что из-за наших страхов, приобретенных в детстве, мы не можем трезво разделять конструктивную критику, которая действительно может нам помочь, и пустословие доморощенных «знатоков».

Махатма Ганди признавался, что на протяжении жизни извлекал больше пользы от критиков, чем от поклонников, особенно если критика выражалась вежливым и дружеским языком.

Если, к примеру, вас подвергли обструкции, когда это для вас было не к месту и не нужно, то это, скорее всего, разрушающая критика. Но если вы просили об обратной связи и замечания высказаны доброжелательным тоном, суждения можно использовать себе во благо.

Необходимо научиться извлекать для себя пользу из доброй, конструктивной критики, отсеивая негативные комментарии за которыми скрывается обычный страх самого критикана. Ведь не будет по-настоящему успешный и благополучный человек посвящать свое время желчным разбирательствам и негативным оценкам других людей.

Такая реакция зачастую — отчаянная нехватка внимания и попытка выглядеть значимым. Но ваш «судья» просто не владеет созидательными методами обретения симпатии и значимости, а для того, чтобы обесценить кого-то, не нужно прикладывать особых усилий. В такие моменты неплохо помогает мысленное обращение к критикующему вас человеку с пожеланием обрести радость и удачу с признанием, что вы понимаете его несчастное состояние, его попытку самоутвердиться через унижение других. Если научиться использовать эту практику искренне, все негативные эмоции по отношению к хулителю уйдут.

Итак, повторюсь: необходимо дать понять вашей психике, что она повзрослела и пора избавляться от реакции ребенка.

Этот страх мешает нам уловить суть критики, поскольку нередко критика бывает полезна, выступая как обратная связь. Но в попытках совершать оборонительные реакции мы не замечаем этого.

ФБА «Экономика сегодня» / Фото из личного архива Юрия Мурадяна

Первое, что вам необходимо понять — вы выросли, и уже никто вам не сделает плохо, кроме вас самих.

Второе: надо понимать, что критика — не всегда о вас. Если вас критикуют эмоционально, ярко, мощно, в этот момент задайте себе вопрос: что в этом человеке задевает его же в нем самом? Поскольку у нас никогда не вызовет сильных эмоций то, чего нет в нас самих, если нас внутри что-то в значительной степени не трогает, не задевает. Именно поэтому всегда нужно разделять: эта критика о вас, или человек говорит сам с собой.

И третий момент, который я рекомендую — использовать критику как мощнейший инструмент роста.

Критика реально работает на тех, кто хочет доказать, прежде всего, самому себе, что по силам изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Когда меня кто-то критикует, я пытаюсь понять смысл критики. Работаю с фактами, задаю уточняющие вопросы. Не обороняюсь, не защищаюсь, а уточняю. И когда улавливаю суть, спрашиваю у себя: «Это обо мне или нет?», «Это мне сейчас полезно? И если полезно, то как я могу это использовать?».

Поэтому рекомендую работать с сухими фактами. Это очень классно и очень просто, а главное — весьма эффективно. Чтобы расти, критику необходимо обернуть на пользу себе, а не прятаться от нее.