Аким казахстанского Костаная лично выслушал требования народа

Костанай, 5 января. Аким Костаная Кайрат Жумашович лично встретился с народом и выслушал их требования. Об этом свидетельствует соответствующее видео.

Градоначальник казахстанского Костаная вышел к протестующим, которые выдвинули свои требования. Один из демонстрантов заявил, что люди устали и необходимо им помогать.

«Все с нормальными требованиями пришли!», — крикнул протестующий.

Акции протеста охватили Казахстан в новом году. Президент Касым-Жомарт Токаев ранее попросил митингующих из Мангистауской области не следовать призывам деструктивных лиц. Жители Казахстана требовали понижения цен на сжиженный нефтяной газ.