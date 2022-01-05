Вице-спикер СФ Косачев назвал происходящее в Казахстане внутренним делом страны

Москва, 5 января. Происходящее в Казахстане является исключительно внутренним делом этой страны, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Вице-спикер также ответил на вопрос журналистов о возможной помощи Москвы Нур-Султану для урегулирования конфликта. Косачев считает, что сейчас важно избежать крайностей и сохранить единство.

«Нынешняя ситуация — исключительно внутреннее дело Казахстана. Можно только пожелать дружественному нам народу избежать крайностей и выйти из этой ситуации с сохраненным чувством единства нации, которое всегда было его отличительной чертой», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Власти Казахстана уже ввели чрезвычайное положение в Нур-Султане на фоне массовых беспорядков. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.