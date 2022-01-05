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Российские войска РХБЗ получат новую машину разведки на базе автомобиля «Тайфун-К»

  /   Обновлено: 05 января 2022 13:32
Армия
Российские войска РХБЗ получат новую машину разведки на базе автомобиля «Тайфун-К»
mil.ru  /  Минобороны РФ

Москва, 5 января. Российские войска РХБЗ в 2022 году получат на вооружение новые машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-9 на базе автомобиля «Тайфун-К».

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что для машин был разработан новейший приборный комплекс, который позволяет увеличить скорость и дальность ведения разведки в два раза. Кроме того, РХМ-9 оснащена беспилотником для сбора данных на высотах до 300 метров в различных режимах.

«Первые образцы машин РХБ разведки РХМ-9 поступят в мобильное соединение РХБЗ, дислоцирующиеся в Саратовской области», — рассказали в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что вооружение и технику подразделений РХБЗ Западного военного округа модернизируют в связи с пандемией коронавируса. Будет обновлена спецтехника для дезинфекции, что значительно повысит объемы и качество обработки общественных мест и воинских частей.

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россия армия техника рхбз
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