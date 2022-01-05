Смотреть на Запад без розовых очков: почему фильм «Гранит» важен для российского общества

Такие фильмы, как «Гранит», нужно было снимать гораздо раньше, чтобы жители нашей страны смотрели в сторону Запада без розовых очков. Таким мнением в беседе с ФАН поделился экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и корпоративной социальной ответственности Андрей Лобода.

Постер к фильму «Гранит» /

В преддверии Нового года на телеканале НТВ прошел премьерный показ военного боевика «Гранит», режиссером-постановщиком которого выступил Денис Нейманд. Сюжет ленты разворачивается в Мозамбике на юго-востоке Африки, куда для специального задания направляют группу российских инструкторов во главе с опытным бойцом по прозвищу Гранит. На территории, захваченной боевиками, им предстоит получить разведданные, важные для будущего страны…

«Фильм отечественного производства напоминает о безвозмездной помощи России в отстаивании экономического суверенитета одной из крупнейших стран Африки. Таких подвигов со стороны российских граждан было немало, и вряд ли их когда-нибудь осветят в Голливуде. Яркая и убедительная игра актеров, как и сильная режиссура, порой дает параллели происходящему на постсоветском пространстве. Такие фильмы очень хорошо было бы снимать лет 30 назад, чтобы смягчить судьбы растрепанных советских осколков и смотреть в сторону Запада без розовых очков», — поделился своими впечатлениями Андрей Лобода.

кадр из фильма «Гранит» /

Посмотреть новинку кино можно в онлайн-кинотеатре ivi.ru или на портале «Кинопоиск», где она доступна по подписке. К слову, рейтинг у фильма сейчас выше среднего, а это хороший показатель для требовательных пользователей крупного портала о кино.

кадр из фильма «Гранит» /

Ранее продюсер картины Сергей Щеглов рассказал ФАН, чем такие фильмы важны для нашего общества. Лента, основанная на реальных событиях, показывает, что враги не дремлют не только в нашей стране, но и на дальнем зарубежье. При этом нельзя переоценить вклад российских сил в защиту других народов.