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У нас банный день: рэпер Жиган не «тюленит» на новогодних праздниках
Шоу-бизнес
У нас банный день: рэпер Жиган не «тюленит» на новогодних праздниках
instagram.com  /  @romajigan

Покой рэперу Роману Жигану пока только снится. Даже рождественские каникулы у музыканта в движении. Например, звонок ФАН застал рэпера прямо на пробежке, где Жиган был со своей супругой.

«Я в данный момент бегу, и мне это очень нравится. Все съеденное оливье и крабовые салатики, и селедку под шубой мы пережигаем на тренировках. Я бегаю каждое утро по пять километров. Не так давно начал это практиковать — в том году. Мне сейчас 37 лет, и я понял, что бег — это круто. Чем сидеть на диване и смотреть телевизор, жрать вредные вкусности — это не совсем правильное решение», — ни разу не сбив дыхания сообщил рэпер.

Роман Жиган живет в небольшом городе в полутора тысячах километрах от Москвы. Но скучать на длинных рождественских каникулах когда-то грозному рэперу, а ныне прилежному главе семейства просто некогда.

«Мне сидеть на каникулах вообще некогда. У меня трое малышей. Поверьте, у нас очень много интересных занятий. Сегодня, например, в баню идем все вместе семьей — я с супругой и наши малыши. И потом из парилки мы все прыгаем в холодную водичку. Мы живем рядом с большим красивым озером. Вот в его холодную водичку и будем окунаться. Так что сегодня у нас банный день!» — поделился музыкант.

У нас банный день: рэпер Жиган не «тюленит» на новогодних праздниках
pixabay.com / nkaminetskyy

По словам рэпера, ночь накануне Рождества также вместе со своей семьей он проведет в храме.

«Обязательно в церковь пойдем и помолимся. Это прямо самое главное», — подчеркнул Роман Жиган.

Также музыкант отметил, что, пока все официально отдыхают, он продолжает активно работать, запуская новые проекты.

«Езжу на студию звукозаписи, и сейчас мы активно снимаем документальный фильм про бокс — «Бокс. Легенда эпохи». Вот, мы сейчас работаем над этим проектом. Предыдущий мой фильм в 2019 году про русский рэп стал самым кассовым в истории документального кино в России. И сейчас мы хотим побить свой собственный рекорд», — рассказал Жиган.

Накануне ФАН выяснил, какие звезды отечественного шоу-бизнеса не захотели встречать Рождество в России. Так, телеведущая Ксения Бородина в компании друзей и двух дочек сразу после Нового года улетела отдыхать на Мальдивы. А блогер Настя Ивлеева с компанией друзей отправилась в крупный курортный город в Мексике — Канкун. Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой и сыном Гектором полетели на зимние каникулы в Майами. Там же находится сейчас и Филипп Киркоров.

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Все новости / Шоу-бизнес / У нас банный день: рэпер Жиган не «тюленит» на новогодних праздниках
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