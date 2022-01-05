Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 14:52
14:51
Происшествия
Протестующие срывают погоны с полицейских в Усть-Каменогорске
14:47
Общество
Владелец интернет-магазина Holodilnik.ru Валерий Ковалев умер на 52-м году жизни
14:46
Армия
«Уралтрансмаш» модернизировал самоходки 2С3М «Акация» для белорусских войск
14:42
Политика
МИД России надеется на скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане посредством диалога
14:41
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве котла в частном доме в Татарстане
14:38
Весь мир
Власти Рио-де-Жанейро отменили карнавал из-за штамма «Омикрон»
14:35
Происшествия
Убийцы пятилетней девочки из Костромы могли познакомиться в психбольнице
14:34
Общество
Петербуржцев ожидают новые проблемы с приходом снежного циклона «Юмит»
14:34
Общество
Брошенный лимузин превратился в сугроб на проспекте Косыгина в Петербурге
14:33
Происшествия
Более 30 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ситуация в Байконуре остается спокойной на фоне протестов в Казахстане

  /   Обновлено: 05 января 2022 13:27
Общество
Ситуация в Байконуре остается спокойной на фоне протестов в Казахстане
federalspace.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 5 января. Ситуация в городе Байконур, расположенном в Кызылординской области Казахстана, остается спокойной. Об этом сообщили представители пресс-службы Роскосмоса. Отмечается, что правоохранительные службы города работают в штатном режиме.

Протесты в Казахстане вызваны повышением цен на сжиженный газ. Глава республики Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории Алма-Аты, Мангистауской области, а также Нур-Султана. Он будет действовать до 19 января 2022 года. Кроме того, правительство Казахстана было отправлено в отставку. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен Алихан Смаилов, сообщили в пресс-службе президента республики.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ситуация в Байконуре остается спокойной на фоне протестов в Казахстане
Казахстан протесты байконур
Комментировать