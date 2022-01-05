Ситуация в Байконуре остается спокойной на фоне протестов в Казахстане

Москва, 5 января. Ситуация в городе Байконур, расположенном в Кызылординской области Казахстана, остается спокойной. Об этом сообщили представители пресс-службы Роскосмоса. Отмечается, что правоохранительные службы города работают в штатном режиме.

Протесты в Казахстане вызваны повышением цен на сжиженный газ. Глава республики Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории Алма-Аты, Мангистауской области, а также Нур-Султана. Он будет действовать до 19 января 2022 года. Кроме того, правительство Казахстана было отправлено в отставку. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен Алихан Смаилов, сообщили в пресс-службе президента республики.