Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 14:52
14:51
Происшествия
Протестующие срывают погоны с полицейских в Усть-Каменогорске
14:47
Общество
Владелец интернет-магазина Holodilnik.ru Валерий Ковалев умер на 52-м году жизни
14:46
Армия
«Уралтрансмаш» модернизировал самоходки 2С3М «Акация» для белорусских войск
14:42
Политика
МИД России надеется на скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане посредством диалога
14:41
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве котла в частном доме в Татарстане
14:38
Весь мир
Власти Рио-де-Жанейро отменили карнавал из-за штамма «Омикрон»
14:35
Происшествия
Убийцы пятилетней девочки из Костромы могли познакомиться в психбольнице
14:34
Общество
Петербуржцев ожидают новые проблемы с приходом снежного циклона «Юмит»
14:34
Общество
Брошенный лимузин превратился в сугроб на проспекте Косыгина в Петербурге
14:33
Происшествия
Более 30 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Запланированное на 12 января заседание Совета Россия — НАТО продлится три часа

Политика
Запланированное на 12 января заседание Совета Россия — НАТО продлится три часа
nato.int  /  Пресс-служба НАТО

Брюссель, 5 января. Заседание Совета Россия — НАТО, проведение которого намечено в Брюсселе на 12 января, начнется в 10 утра по местному времени (12:00 по Москве).

В распространенном Североатлантическим альянсом сообщении говорится, что переговоры продлятся около трех часов. Отмечается, что заседание пройдет в штаб-квартире НАТО, по итогам встречи генсек Альянса Йенс Столтенберг планирует дать пресс-конференцию.

«В 10:00 (12:00 по Москве) начнется заседание Совета. Около 13:30 (15:30 по Москве) – пресс-конференция генсека НАТО», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что РФ рассчитывает на конкретные результаты от диалога с НАТО по гарантиям безопасности. Москва настроена на предметный разговор с представителями военно-политического блока.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Запланированное на 12 января заседание Совета Россия — НАТО продлится три часа
россия нато переговоры брюссель
Комментировать