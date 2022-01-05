Запланированное на 12 января заседание Совета Россия — НАТО продлится три часа

Брюссель, 5 января. Заседание Совета Россия — НАТО, проведение которого намечено в Брюсселе на 12 января, начнется в 10 утра по местному времени (12:00 по Москве).

В распространенном Североатлантическим альянсом сообщении говорится, что переговоры продлятся около трех часов. Отмечается, что заседание пройдет в штаб-квартире НАТО, по итогам встречи генсек Альянса Йенс Столтенберг планирует дать пресс-конференцию.

«В 10:00 (12:00 по Москве) начнется заседание Совета. Около 13:30 (15:30 по Москве) – пресс-конференция генсека НАТО», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что РФ рассчитывает на конкретные результаты от диалога с НАТО по гарантиям безопасности. Москва настроена на предметный разговор с представителями военно-политического блока.