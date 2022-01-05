Аналитик Маслов предупредил о рисках для рубля после новогодних каникул

Москва, 5 января. Влияние геополитических факторов на российский рубль, начиная с 2014 года, значительно возросло, поэтому основным фактором риска остается напряженная обстановка между Россией и Западом, заявил аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

Зарубежные СМИ все чаще говорят о якобы готовящемся «вторжении» РФ на территорию Украины, в связи с чем США и Европа заявляют о возможности введения новых антироссийских санкций, отметил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

«На этом фоне российская валюта останется волатильной, и в случае отсутствия "черных лебедей", исходя из нашего базового прогноза, останется в пределах 71–78 рубля за доллар. В целом новая полномасштабная война в Европе крайне маловероятна, и, скорее всего, будут приняты новые соглашения по урегулированию конфликтов, которое скорее останутся номинальными», — добавил Маслов.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы «Промсвязьбанка» Егор Жильников ранее заявил, что растущая мировая инфляция может спровоцировать укрепление доллара на рынке. Российская валюта пока уязвима, несмотря на предпосылки к ее укреплению.