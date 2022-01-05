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Политолог Акопов назвал Финляндию новым плацдармом США для противостояния с Россией

Армия
Политолог Акопов назвал Финляндию новым плацдармом США для противостояния с Россией
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 января. Финские власти должны бороться с фантомными страхами, так как США без зазрения совести используют их в личных целях, заявил политолог Петр Акопов.

В конце прошлого года Россия выступила с инициативой о гарантиях безопасности. Соответствующие наработки были переданы в Вашингтон. Проекты документов, среди прочего, предлагают запретить дальнейшее расширение НАТО. Хотя это требование не имеет к Финляндии никакого отношения, в Хельсинки отметились неожиданным демаршем.

Акопов обратил внимание на заявление финского президента Саули Ниинисте, который назвал предложения Москвы недопустимыми и якобы противоречащими европейской системе безопасности.

«То есть обращенные к США и НАТО требования России рассматриваются как ультиматум финнами, нашими соседями, — потому что они входят в Евросоюз. Это лишний раз доказывает, что говорим ЕС, а подразумеваем НАТО: политическая структура в виде Евросоюза не имеет геополитической самостоятельности», — написал эксперт в публикации для РИА Новости.

Политолог Акопов назвал Финляндию новым плацдармом США для противостояния с Россией
Федеральное агентство новостей /

В этой связи он раскрыл неудобную для финнов правду о внезапных нападках. Акопов уверен, что за демаршем Хельсинки стоит Вашингтон, который готовит в Финляндии новый плацдарм для противостояния с Россией.

Переговоры России и НАТО по вопросам безопасности должны состояться уже 12 января. При этом, как отметили в российском дипведомстве, детали повестки консультаций согласовать не удалось из-за недружественных действий Североатлантического альянса.

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россия сша безопасность нато финляндия переговоры ниинисте
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