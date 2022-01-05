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Международный комитет спасения обозначил гуманитарные риски Сомали в 2022 году

  /   Обновлено: 05 января 2022 13:29
Весь мир
Международный комитет спасения обозначил гуманитарные риски Сомали в 2022 году
wikipedia.org  /  ctsnow / CC BY 2.0

Основанный по инициативе Альберта Эйнштейна Международный комитет спасения сообщил, что Сомали из-за эскалации политической напряженности, риска засухи и возобновления насилия поднялась до восьмого места в списке стран повышенной опасности.

По информации некоммерческой ассоциации, растущий гуманитарный кризис связан с задержкой президентских выборов, провести которые изначально планировали к концу 2020 года. Голосование так и не состоялось, а срок полномочий президента Мохамеда Абдуллахи Мохамеда закончился в начале 2021-го.

Разногласия между национальным лидером и премьером Мохамедом Хусейном Робле усугубили общее политическое положение, равно как и отложенный плебисцит, который вероятно не состоится и в первую половину 2022 года.

При этом продолжаются столкновения исламистского повстанческого движения «Аш-Шабаб», терроризирующего страну с 2007-го, с правительственными и международными силами. Конфликты в сочетании с последствиями изменения климата вынудил 2,9 миллиона сомалийцев покинуть дома.

Гуманитарные риски в 2022 году

Международный комитет спасения считает, что в условиях политических споров, переносов выборов и насильственных нарушений со стороны вооруженных бандформирований в Сомали сохранится нестабильная ситуация в области безопасности.

Задержки с парламентскими и президентскими голосованиями привели к столкновениям, в результате которых только в апреле 2021 года переместились 207 тысяч человек. По мере того, как плебисциты все больше отодвигаются на 2022-ой, существует значительный риск возникновения дополнительных конфликтов.

Кроме того, любое иностранное военное вмешательство может усилить политическую напряженность. Так, миротворческие силы Африканского союза (АМИСОМ) в течение 14 лет играли центральную роль в борьбе с движением «Аш-Шабаб». Однако обсуждение вопроса о продлении мандата миссии на период после 2021 года отложили, поскольку местное правительство выступило против предложений АС ввести больше зарубежных войск.

Тем временем голод остался главной проблемой в 2022 году, а стихийные бедствия усугубят отсутствие продовольственной безопасности. По оценкам Международного комитета спасения, к окончанию 2021-го 3,5 миллиона сомалийцев пережили кризис или острую нехватку еды, и, согласно прогнозам, а к завершению 2022 года засуха затронет по меньшей мере 3,4 млн человек.

С 2020-го в стране третий сезон подряд выпало меньше среднего количества осадков, что снизило производство сельскохозяйственных культур, ухудшило условия выпаса скота и повысило стоимость основных продуктов питания.

Кроме того, пустынная саранча по-прежнему представляет серьезную опасность для хозяйств и пастбищ, а также может привести к нехватке продовольствия. Учитывая перечисленное, отсутствие безопасности и недоедание, вероятно, усилятся в 2022 году, чем подвергнут риску миллионы людей.

Также инфекционные заболевания, такие как COVID-19, вредят, но особенно перемещенным гражданам и бедным, поскольку Сомали заняла 194-е место (из 195 стран) в Глобальном индексе безопасности здравоохранения.

По состоянию на декабрь 2021 года, только 3,5% сомалийцев полностью вакцинировались против коронавируса, что сделало страну более уязвимой для будущих волн. Другие инфекционные заболевания, такие как холера и корь, по-прежнему представляют серьезную опасность для здоровья местных жителей.

Нападения «Аш-Шабаб», иногда направленные против гуманитарных работников, межклановые конфликты, бюрократические барьеры и плохая инфраструктура — факторы, которые ограничили передвижение миротворцев по всей стране, что заблокировало помощь 7,7 миллиона нуждающихся.

Международный комитет спасения впервые взял под контроль восточноафриканскую страну в 1981 году. Сейчас некоммерческая ассоциация поддерживает общины в регионах Галмудуг, Юго-Западное Сомали, Пунтленд и в столице через продовольственные ваучеры и прямую денежную помощь фермерам, пастухам и владельцам малого бизнеса.

Ранее сомалийские школы образования для взрослых предоставили вторую возможность тем, кто пропустил уроки в юном возрасте из-за гражданских конфликтов и плохих жизненных условий.

 

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