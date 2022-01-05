Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в Нур-Султане на фоне протестов

Нур-Султан, 5 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения на территории Нур-Султана. Режим ЧП начнет действовать с 16:00 5 января.

Отмечается, что с 23:00 до 07:00 в Нур-Султане будет действовать комендантский час. В городе усилена охрана общественного порядка, отменены массовые мероприятия, запрещены митинги, а также ограничена свобода передвижения. Комендантом города назначен начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов. Чрезвычайное положение будет действовать до полуночи 19 января.

Режим ЧП также был введен на территории Алма-Аты и Мангистауской области. Как сообщили представители пресс-службы КТЖ, в связи с этим было приостановлено отправление пассажирских поездов с ряда железнодорожных станций.