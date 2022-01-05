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Эксперт по ЖКХ Логозяк назвала точную дату краха экономики Украины

Экономика
Эксперт по ЖКХ Логозяк назвала точную дату краха экономики Украины
Федеральное агентство новостей

Киев, 5 января. Государственный долг Украины на данный момент составляет 94 с лишним миллиарда долларов и уже через несколько месяцев он может вырасти почти вдвое, после чего власти придется объявить дефолт.

Таким неутешительным прогнозом с ведущими украинского телеканала NEWSONE поделилась эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алина Логозяк, подчеркнув, что антисоциальная политика украинской власти уже почти столкнула страну в пропасть. Гостья студии отметила, что внутренний госдолг Украины весь прошлый год стремительно «догонял» внешний. На данный момент страна должна 40 и 55 миллиардов долларов соответственно. За счет массовой неуплаты населением счетов за ЖКХ эти суммы сравняются буквально через месяц.

Логозяк заявила, что власть могла бы приостановить деструктивные для экономики процессы, вернувшись к госрегулированию цен на энергоресурсы. Однако Банковая и Кабмин отпустили рост тарифов в свободный полет, заботясь в первую очередь о прибыли парочки олигархов. Уже к марту цены на электричество для населения вырастут как минимум в три раза. Газ вообще может подскочить и в десять и двадцать раз в зависимости от ситуации с энергоресурсами в Евросоюзе. Никто из украинцев такие деньги платить не будет. В итоге общий госдолг превысит всего за пару месяцев критичную отметку в три триллиона гривен, и экономика страны просто рухнет.

Эксперт по ЖКХ Логозяк назвала точную дату краха экономики Украины
Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Эксперт подчеркнула, что коллапс произойдет не позже начала апреля. Вполне вероятно, что Кабмин объявит дефолт уже в последних числах марта, так как в начале весны украинцев ожидает очередное повешение тарифов. Украине просто нечем будет обеспечить как внешние, так и внутренние обязательства, и власти придется пойти на крайние меры.

«Как бы там ни было, Украина летит конкретно в пропасть. Мы идем, знаете, наш поезд сошел с рельс и последние вагоны как-то пытаются за них зацепиться. И надежд больше нет. Мы со страхом ждем марта, когда электричество поднимется в цене как минимум втрое. Не стоит забывать о проблемах с газом и углем. Внутренний долг растет как на дрожжах. Большая часть населения уже не платит коммуналку. С повышением тарифов госдолг растет в геометрической прогрессии. Не думаю, что мы доживем без потрясений даже до апреля. С таким развитием событий наша экономика обрушиться максимум в последних числах марта», — выразила уверенность Логозяк.

Ранее немецкий журналист Бауэр оценил внезапный разворот Берлина в «украинском вопросе» после беседы Путина и Байдена.

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Все новости / Экономика / Эксперт по ЖКХ Логозяк назвала точную дату краха экономики Украины
украина тарифы жкх экономика госдолг дефолт
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