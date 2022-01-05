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Протестующие в Алма-Ате пытаются прорваться в резиденцию президента Казахстана

Общество
Протестующие в Алма-Ате пытаются прорваться в резиденцию президента Казахстана
Prt Scr youtube.com  /  FRANCE 24 English

Алма-Ата, 5 января. Несколько тысяч участников протестов в Казахстане пытаются прорваться на территорию резиденции президента в Алма-Ате. Отмечается, что в городе слышны взрывы светошумовых гранат.

Часть протестующих направилась от здания акимата в Алма-Ате вверх по проспекту Назарбаева, сообщает издание Vласть. В настоящее время они пытаются прорваться на территорию Алматинской резиденции главы республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее принял решение ввести чрезвычайное положение в Алма-Ате, а также в Магистауской области. Оно будет действовать до 19 января. Кроме того, он подписал указ, согласно которому правительство республики было отправлено в отставку. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен Алихан Смаилов.

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Казахстан протестующие резиденция
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