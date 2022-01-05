Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 13:22
13:19
Общество
Ростовский школьник воссоздал в Minecraft главные здания родного города
13:18
Общество
Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в Нур-Султане на фоне протестов
13:16
Экономика
Эксперт по ЖКХ Логозяк назвала точную дату краха экономики Украины
13:13
Происшествия
Пятилетняя девочка получила ожоги во время развлекательного шоу в Ленобласти
13:11
Происшествия
Жительница Подмосковья убила десятимесячную дочь во время прогулки
13:08
Общество
Протестующие в Алма-Ате пытаются прорваться в резиденцию президента Казахстана
13:07
Происшествия
Задержанные за убийство пятилетней девочки в Костроме мужчины оказались любовниками
13:05
Армия
Протестующие в Казахстане уничтожили две машины скорой помощи в Алма-Ате
13:05
Весь мир
Ливийский парламентарий: кризис разрешит объединение госучреждений и роспуск группировок
13:04
Происшествия
Семья с двумя детьми насмерть отравилась угарным газом в Ивановской области
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Протестующие в Казахстане уничтожили две машины скорой помощи в Алма-Ате

Армия
Протестующие в Казахстане уничтожили две машины скорой помощи в Алма-Ате
ИА «Политика Сегодня»  /  Владимир Ягудаев

Алма-Ата, 5 января. Протесты в Алма-Ате нанесли серьезный ущерб медицинским учреждениям мегаполиса, сообщает городское управление общественного здоровья.

По данным ведомства, протестующие «врываются в поликлиники и больницы», где наносят ущерб имуществу и оборудованию. В частности, во время акций были уничтожены две машины скорой помощи.

«В результате противоправных действий пострадали пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Пострадавших доставили в стационары города», — отметили в управлении.

Новый год начался в Казахстане с печальных событий. На фоне повышения стоимости сжиженного газа в республике начались демонстрации, что привело к отставке правительства. Временно исполняющим обязанности премьер-министра страны был назначен Алихан Смаилов. Ему было поручено ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты, а также рассмотреть возможность моратория на повышение коммунальных услуг.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Протестующие в Казахстане уничтожили две машины скорой помощи в Алма-Ате
Казахстан протесты алма-ата
Комментировать