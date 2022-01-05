Протестующие в Казахстане уничтожили две машины скорой помощи в Алма-Ате

Алма-Ата, 5 января. Протесты в Алма-Ате нанесли серьезный ущерб медицинским учреждениям мегаполиса, сообщает городское управление общественного здоровья.

По данным ведомства, протестующие «врываются в поликлиники и больницы», где наносят ущерб имуществу и оборудованию. В частности, во время акций были уничтожены две машины скорой помощи.

«В результате противоправных действий пострадали пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Пострадавших доставили в стационары города», — отметили в управлении.

Новый год начался в Казахстане с печальных событий. На фоне повышения стоимости сжиженного газа в республике начались демонстрации, что привело к отставке правительства. Временно исполняющим обязанности премьер-министра страны был назначен Алихан Смаилов. Ему было поручено ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты, а также рассмотреть возможность моратория на повышение коммунальных услуг.