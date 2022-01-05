Норкин поделился с поклонниками анекдотом о рыбалке Путина и Обамы в Туве

Москва, 5 января. Известный телеведущий Андрей Норкин покорил публику новой остротой. На этот раз журналист вспомнил хохму о президенте РФ Владимире Путине и экс-лидере США Бараке Обаме, по сюжету они отправились рыбачить в Туву.

Норкин запомнился телезрителям благодаря своему острому юмору, который он часто демонстрирует на передаче «Место встречи». Ведущий рассказывает анекдоты в завершение каждого выпуска шоу, а также выступает со своей авторской программой по России.

На этот раз он опубликовал в Instagram видео, где и поделился с поклонниками анекдотом. Фееричная шутка Норкина о Путине с Обамой в Туве заставила зал неистово хохотать, острота описывает встречу российского лидера с американцем, когда тот был президентом.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«Приехал Обама с визитом в Россию, а Путин повез его в Туву (где отдыхает с Шойгу) на рыбалку. Сидят они на берегу какой-то речки. Путин, как всегда с обнаженным торсом, а Обама — в костюме. У обоих удочки в руках. Обаму совершенно заели комары. Он хлопает и так, и так. Путин сидит, как будто не замечает ничего. Обама не вытерпел и говорит: — Влад, почему ты сидишь полуголый, тебя комары не кусают, а меня заели? — А меня нельзя!» — пошутил Норкин.

Ранее телеведущий поделился в соцсетях фотографиями своей супруги Ирины Бородиной. Он опубликовал кадры, сделанные после бани.