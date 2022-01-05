Реальные доходы россиян могут вырасти на 2,4% в 2022 году

Москва, 5 января. Сохранение дефицита кадров на рынке труда приведет к росту реальных доходов россиян в текущем году на 2,4%, однако высокая инфляция будет тормозить динамику, следует из консенсус-прогноза аналитиков.

Спад реальных располагаемых денежных доходов граждан наблюдался в 2020 году на фоне кризиса, вызванного пандемией — он составил 2,8%. Однако в период восстановления экономики ситуация начала улучшаться — за девять месяцев прошлого года показатель увеличился на 4,1%, пишет агентство «Прайм».

«Низкий рост реальных располагаемых доходов населения во многом связан с запланированным лишь небольшим — менее 1% в номинальном выражении — увеличением расходов на социальную политику и расходов на выплаты персоналу (по открытой части бюджета). Впрочем, плановый объем соцрасходов правительства может измениться в течение года: не исключено, что под влиянием высокой инфляции данные расходы будут индексированы дополнительно», — заявил старший экономист банка «Открытие» Макси Петроневич.

Тем временем большинство россиян планируют сменить работу в новом году, говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру». От новой работы чаще всего ожидают высокой зарплаты — это отметили 76% опрошенных.