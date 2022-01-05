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Ливийский парламентарий: кризис разрешит объединение госучреждений и роспуск группировок

Весь мир
Ливийский парламентарий: кризис разрешит объединение госучреждений и роспуск группировок
parliament.ly  /  إدارة تقنية المعلومات

Тобрук, 5 января. Выход из сложившейся в Ливии ситуации требует объединения государственных ведомств и роспуск вооруженных формирований. Так считает председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Юсуф Акури.

В интервью местному изданию Fawasel он рассказал, что депутаты на последнем заседании заслушали отчет Высшей избирательной комиссии (ВИК) об отсрочке президентских выборов, которые были намечены на 24 декабря. С сообщениями из разведслужбы и министерства внутренних дел ознакомление попросили провести за закрытыми дверями.

По его словам, глава ВИК Имад ас-Саих сослался на существование форс-мажорных обстоятельств, мешающих плебисциту. Однако парламентарии уверены, что главным препятствием является проблема с обеспечением безопасности.

«Выход из сложившейся ситуации требует объединения учреждений, роспуска вооруженных группировок и формирования единой армии, которая защитит государственные институты и народ от лояльности к отдельным лицам, а также постоянной конституции, определяющей политическую жизнь страны», — заявил Юсуф Акури.

В понедельник, 3 января, депутаты заслушали отчет избиркома о провале процесса голосования. Новую дату выборов ВИК назначит после консультаций с парламентским комитетом по разработке дорожной карты.

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ливия палата представителей
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