Песков подтвердил планы Путина посетить рождественское богослужение в одном из храмов

Москва, 5 января. Президент России Владимир Путин действительно намерен посетить рождественское богослужение в одном из храмов страны.

Однако о конкретном храме, куда нанесет визит глава государства, станет известно позднее. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Обязательно посетит. Место сообщим», — подчеркнул он.

Как правило, Рождество российский лидер встречает за пределами Москвы. Например, в 2021 году глава государства был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. А в 2012, 2019 и 2020 годах он посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.

Дмитрий Песков ранее прокомментировал слухи о бронежилете Владимира Путина во время новогоднего обращения. Некоторые россияне предположили, что обращение главы государства было смонтировано.