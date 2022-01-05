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Песков подтвердил планы Путина посетить рождественское богослужение в одном из храмов

Общество
Песков подтвердил планы Путина посетить рождественское богослужение в одном из храмов
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 5 января. Президент России Владимир Путин действительно намерен посетить рождественское богослужение в одном из храмов страны.

Однако о конкретном храме, куда нанесет визит глава государства, станет известно позднее. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Обязательно посетит. Место сообщим», — подчеркнул он.

Как правило, Рождество российский лидер встречает за пределами Москвы. Например, в 2021 году глава государства был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. А в 2012, 2019 и 2020 годах он посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.

Дмитрий Песков ранее прокомментировал слухи о бронежилете Владимира Путина во время новогоднего обращения. Некоторые россияне предположили, что обращение главы государства было смонтировано.

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путин рождество храм
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