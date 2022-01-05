Токаев обвинил Правительство Казахстана в сложившейся с митингами ситуации

Нур-Султан, 5 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неудовлетворительно оценил работу действующего правительства страны на фоне массовых протестных акций.

Согласно сообщению с официального сайта главы республики, Токаев провел совещание с правительством страны, по результатам которого отстранил от должности премьер-министра Аскара Мамина.

«Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве», — говорится в заявлении.

Ранее Токаев заявил о необходимости реформ в газовой сфере. Стоит отметить, что протестная активность в Казахстане резко обострилась именно на фоне роста цен на газ для автомобилей.