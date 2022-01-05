Володин заявил о планах Госдумы принять закон о пожизненном заключении педофилов

Москва, 5 января. Депутаты Государственной думы России планируют принять закон о пожизненном заключении педофилов в 2022 году. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин подчеркнул, что общество поддерживает максимально жесткие меры против тех, кто ранее был судим за насилие над детьми. При этом некоторые россияне убеждены, что пожизненного заключения недостаточно. В частности предлагается отправлять преступников отбывать наказание в самых суровых условиях. Спикер Госдумы РФ отметил, что данный вопрос необходимо проработать совместно с ФСИН. Закон о пожизненном заключении педофилов могут принять в январе.

«Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе», — заявил он.

Как сообщает газета «Петербургский дневник», депутаты Госдумы приняли законопроект о введении уголовного наказания для водителей-лихачей. Под ответственность попадут те, кого уже неоднократно штрафовали или лишали водительских прав. Также планируется рассмотрение законопроекта, направленного на защиту прав потребителей в сфере кредитования.