Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 13:21
13:19
Общество
Ростовский школьник воссоздал в Minecraft главные здания родного города
13:18
Общество
Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в Нур-Султане на фоне протестов
13:16
Экономика
Эксперт по ЖКХ Логозяк назвала точную дату краха экономики Украины
13:13
Происшествия
Пятилетняя девочка получила ожоги во время развлекательного шоу в Ленобласти
13:11
Происшествия
Жительница Подмосковья убила десятимесячную дочь во время прогулки
13:08
Общество
Протестующие в Алма-Ате пытаются прорваться в резиденцию президента Казахстана
13:07
Происшествия
Задержанные за убийство пятилетней девочки в Костроме мужчины оказались любовниками
13:05
Армия
Протестующие в Казахстане уничтожили две машины скорой помощи в Алма-Ате
13:05
Весь мир
Ливийский парламентарий: кризис разрешит объединение госучреждений и роспуск группировок
13:04
Происшествия
Семья с двумя детьми насмерть отравилась угарным газом в Ивановской области
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Володин заявил о планах Госдумы принять закон о пожизненном заключении педофилов

  /   Обновлено: 05 января 2022 12:58
Общество
Володин заявил о планах Госдумы принять закон о пожизненном заключении педофилов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Борис Гришин

Москва, 5 января. Депутаты Государственной думы России планируют принять закон о пожизненном заключении педофилов в 2022 году. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин подчеркнул, что общество поддерживает максимально жесткие меры против тех, кто ранее был судим за насилие над детьми. При этом некоторые россияне убеждены, что пожизненного заключения недостаточно. В частности предлагается отправлять преступников отбывать наказание в самых суровых условиях. Спикер Госдумы РФ отметил, что данный вопрос необходимо проработать совместно с ФСИН. Закон о пожизненном заключении педофилов могут принять в январе.

«Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе», — заявил он.

Как сообщает газета «Петербургский дневник», депутаты Госдумы приняли законопроект о введении уголовного наказания для водителей-лихачей. Под ответственность попадут те, кого уже неоднократно штрафовали или лишали водительских прав. Также планируется рассмотрение законопроекта, направленного на защиту прав потребителей в сфере кредитования.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Володин заявил о планах Госдумы принять закон о пожизненном заключении педофилов
Вячеслав Володин государственная дума законопроект
Комментировать