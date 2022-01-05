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Рождественское волшебство: Андрей Рожков из артиста превратился в сноубордиста
Шоу-бизнес
Рождественское волшебство: Андрей Рожков из артиста превратился в сноубордиста
instagram.com  /  @rozhkovandrey_official

Новогодние каникулы не стали очередной рутиной с поеданием мандаринов и оливье для российского актера Андрея Рожкова. Вместе с женой Эльвирой и тремя сыновьями — Семеном Петром и Макаром, экс-капитан команды «Уральские пельмени» хорошо проводит время на уральском горнолыжном курорте. Абсолютно все члены семьи Рожкова обожают сноуборд. От доски и близких Рожков отвлекся, только чтобы пообщаться с ФАН.

«У нас вся семья на сноубордах катается. Поэтому мы в прекрасном месте проводим каникулы. Чтобы не делать рекламы, название уральского курорта называть не буду. Самое главное для меня, чтобы это был семейный теплый круг моих близких и друзей. Все остальное для меня вообще не важно. Я люблю и Новый год, и Рождество, да и в целом любой праздник, который я провожу с семьей, — для меня счастье и автоматически становится главным праздником. Просто, в силу моей профессии, у меня очень редко получается праздновать дома», — подчеркнул телеведущий.

Рождественское волшебство: Андрей Рожков из артиста превратился в сноубордиста
pixabay.com /

Среди любителей доски замечен не только Андрей Рожков, но и, например, Брэд Питт, Хайди Клум, Орландо Блум, Джессика Бил, Меган Фокс и Марк Руффало. Накануне ФАН выяснил, какие звезды отечественного шоу-бизнеса не захотели встречать Рождество в России. Так, телеведущая Ксения Бородина в компании друзей и двух дочек сразу после Нового года улетела отдыхать на Мальдивы. А блогер Настя Ивлеева с компанией друзей отправилась в крупный курортный город в Мексике — Канкун. Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой и сыном Гектором полетели на зимние каникулы в Майами. Там же находится сейчас и Филипп Киркоров.

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