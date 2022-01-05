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Ямальский губернатор Артюхов навестил приуральских кочевников на новогодних праздниках

Политика
Ямальский губернатор Артюхов навестил приуральских кочевников на новогодних праздниках
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Салехард, 5 января. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа побывал в гостях у оленеводов в Приуральском районе, он поздравил кочевников с Новым годом.

Глава региона навестил семейства Тысия и Тайбери. Об этом сообщает «СеверПресс». В ходе встречи губернатор рассказал о планах на строительство новых школ, интернатов и общежитий в регионе.

«Мы сейчас в Гыде строим самый северный интернат на Ямале. В Сеяхе начнем строить новый корпус интерната и отремонтируем школу. В Аксарке будет новая школа, в Белоярске недавно построили новый дом культуры. Везде понемногу», — подчеркнул глава ЯНАО.

Ранее Артюхов стал восьмым в первой группе рейтинга глав регионов за 2021 год. Член Общественной палаты РФ Евгений Забродин отметил устойчивость ямальской экономики при действующем губернаторе.

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янао артюхов кочевники
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