Палестинец добился освобождения из израильской тюрьмы после 141-дневной голодовки

Рамалла, 5 января. Содержащийся в израильской тюрьме 40-летний палестинец Хишам Абу Хавваш прервал 141-дневную голодовку после того, как было принято решение о его досрочном освобождении 26 февраля текущего года. Об этом сообщил адвокат заключенного.

Член группировки «Исламский джихад Палестины», признанной террористической в Израиле, находится под административным задержанием с октября 2020 года. Данная форма ареста допускается с решения суда на основе не подлежащих раскрытию данных, которые предоставляются правоохранительными органами. Заседания проходят в закрытом виде при отсутствии подозреваемого и его защиты.

A heroic story of the triumph of determination and willpower despite all odds and sacrifices. Hisham Abu Hawwash ends his hunger strike and will be released in two months. pic.twitter.com/oEPsIgc98T

В декабре 2021 года палестинские СМИ сообщали о госпитализации Абу Хавваша. Приводились свидетельства о фактах его впадения в кому, временной потере зрения и способности говорить. «Исламский джихад Палестины» выступил с угрозой к Израилю начать «войну» в случае гибели заключенного.

Известие о его освобождении вызвало положительный отклик на Западном Берегу и в секторе Газа: десятки людей вышли на улицы и выразили свою радость в связи с этим.

Абдель Латиф аль-Кану, пресс-секретарь движения ХАМАС, сказал, что Абу Хавваш одержал «новую победу», которая «подтверждает способность народа и задержанных побеждать в каждой битве <…> против оккупации». Грядущее освобождение поприветствовал и представитель ООН Стефан Дюжаррик:

По информации «Аддамера», в настоящий момент в израильских тюрьмах под административным задержанием находятся около 500 арабов, часть из которых в знак протеста прибегает к голодовке, причем успешно. Смысл подобной акции заключается в создании угрозы смерти от истощения, что зачастую побуждает представителей власти прервать заключение (если окончательный приговор не вынесен) или смягчить его условия.

Here are the Palestinian heroes who won decisive victories in their hunger strike battle against Israel’s arbitrary administrative detention policy in 2021.



As we recall the names of these heroes, let's not forget Hisham Abu Hawwash who is on his 139th day of hunger strike. pic.twitter.com/K71QrS81iD