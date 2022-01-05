Палестинец добился освобождения из израильской тюрьмы после 141-дневной голодовки

Рамалла, 5 января. Содержащийся в израильской тюрьме 40-летний палестинец Хишам Абу Хавваш прервал 141-дневную голодовку после того, как было принято решение о его досрочном освобождении 26 февраля текущего года. Об этом сообщил адвокат заключенного.

Член группировки «Исламский джихад Палестины», признанной террористической в Израиле, находится под административным задержанием с октября 2020 года. Данная форма ареста допускается с решения суда на основе не подлежащих раскрытию данных, которые предоставляются правоохранительными органами. Заседания проходят в закрытом виде при отсутствии подозреваемого и его защиты.

A heroic story of the triumph of determination and willpower despite all odds and sacrifices. Hisham Abu Hawwash ends his hunger strike and will be released in two months. pic.twitter.com/oEPsIgc98T — Aya Isleem ???????? #Gaza (@AyaIsleemEn) January 4, 2022

В декабре 2021 года палестинские СМИ сообщали о госпитализации Абу Хавваша. Приводились свидетельства о фактах его впадения в кому, временной потере зрения и способности говорить. «Исламский джихад Палестины» выступил с угрозой к Израилю начать «войну» в случае гибели заключенного.

Известие о его освобождении вызвало положительный отклик на Западном Берегу и в секторе Газа: десятки людей вышли на улицы и выразили свою радость в связи с этим.

«Это отличная новость. Но это все равно несправедливо: поскольку обвинений нет, то освобождение должно последовать немедленно», — сказала член израильской правозащитной организации «Аддамер» Милена Ансари.

Абдель Латиф аль-Кану, пресс-секретарь движения ХАМАС, сказал, что Абу Хавваш одержал «новую победу», которая «подтверждает способность народа и задержанных побеждать в каждой битве <…> против оккупации». Грядущее освобождение поприветствовал и представитель ООН Стефан Дюжаррик:

«Мы всегда ясно давали понять, что задержанные должны предстать перед судом в соответствии с законными процедурами или получить освобождение», — заявил он.

По информации «Аддамера», в настоящий момент в израильских тюрьмах под административным задержанием находятся около 500 арабов, часть из которых в знак протеста прибегает к голодовке, причем успешно. Смысл подобной акции заключается в создании угрозы смерти от истощения, что зачастую побуждает представителей власти прервать заключение (если окончательный приговор не вынесен) или смягчить его условия.