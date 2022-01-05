Журналист Бауэр оценил резкий «украинский разворот» Берлина после беседы Путина и Байдена

Берлин, 5 января. Официальный Берлин побил своеобразный рекорд по скорости «переобувания» в украинском вопросе, оперативно отреагировав на переговоры президентов РФ и США.

Еще, казалось бы, не так давно официальный Берлин занимал откровенно антироссийскую позицию в украинском вопросе. В Бундестаге активно продвигали программу военной помощи Киеву и даже обещали прислать спецназ в случае выдуманного западными СМИ вторжения. ФРГ также неизменно поддерживала право украинцев на вступление в НАТО. Но тут состоялась продолжительная и достаточно насыщенная беседа Владимира Путина с Джо Байденом, посвященная в том числе и Украине, после чего крупнейшие немецкие СМИ вдруг резко сменили риторику в отношении Киева.

Берлин теперь пытается аккуратно дистанцироваться от «украинской проблемы», напрочь забыв о недавних заверениях во всесторонней поддержке. Первым делом немецкие политики через подконтрольные СМИ открестились от обещаний о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. На странную и предельно оперативную трансформацию как минимум одного направления внешней политики ФРГ внимание своих подписчиков обратил известный немецкий журналист Даниэль Бауэр, подчеркнув, что такое быстрое оперативное переобувание прекрасно демонстрирует истинное отношение Германии к Украине.

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«После телефонного разговора Путина с Байденом вдруг много чего в Германии кардинально изменилось. Это хорошо заметно по крупнейшим СМИ ФРГ, которые буквально за ночь радикально изменили свое мнение. До этого с 2014 года, если речь шла об Украине и НАТО, то всегда были слышны одни и те же слова: «Украина хочет в альянс. Украина — независимая страна, поэтому имеет на это полное право, и Украина уверенно к этому движется». А сейчас вдруг один из крупнейших каналов Das Erste выдает сюжет о том, что ни одна страна альянса не хочет видеть Украину в НАТО. Мало того, ни один европеец этого не хочет. Я считаю, что это просто рекорд по скорости смены риторики. Украинцы это должны слышать», — отметил журналист.

В качестве подтверждения своим словам Бауэр показал в ролике отрывок из прямого эфира Das Erste, в котором одна из популярных ведущих телеканала прямо и открыто раскрывает правду о будущем Украины в НАТО. Журналистка, в частности, отметила, что США и лидеры Евросоюза никогда не подпишут документ, в котором официально откажутся принимать Украину в альянс. Но у Киева и так нет никаких шансов. Никто в НАТО не хочет видеть Украину равноправным членом блока. Мало того, ни один европеец не поддержит такого решения своих политиков. Поэтому, по версии Das Erste, Байден просто заверит Владимира Путина в том, что альянс и не планировал принимать Украину, даст какие-нибудь железобетонные гарантии и спор будет решен.

Бауэр иронично отметил, что сам не ожидал столь резкого и скоростного «украинского разворота» Берлина, хотя прекрасно понимал, чем все закончится. Журналист просто надеялся, что ФРГ попытается как-то мягко и дипломатично подать свой отказ поддерживать евроатлантические стремления Киева. В итоге все вышло топорно и резко, что показывает, как же немцам надоел «украинский вопрос».

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