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Налог на доходы с банковских вкладов в 2022 году затронул российских пенсионеров

Экономика
Налог на доходы с банковских вкладов в 2022 году затронул российских пенсионеров
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 5 января. Обязанность уплачивать новый налог появилась у россиян в 2022 году. Вступил силу закон, регламентирующий налогообложение доходов, получаемых с банковских вкладов.

В категорию плательщиков включены и пожилые граждане

«Пенсионеров хотели исключить из списка плательщиков нового налога, однако в итоге депутаты Госдумы не приняли этот законопроект», — сообщает «ФедералПресс».

Налог уплачивается как с рублевых вкладов, так с вкладов, открытых в иностранной валюте. Базой для его начисления являются доходы, которые были получены в качестве процентов по вкладам. Ставка налога составляет 13%.

Имеющие вклады в банках на сумму более миллиона рублей россияне должны будут платить налог, если их процентный доход в следующем году превысит 85 тысяч рублей. Этот показатель больше размера ключевой ставки по состоянию на начало года, что является условием налогообложения.

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пенсионеры налоги банковские вклады
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